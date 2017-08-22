Опубликовано видеообращение напавшего на людей в Сургуте мужчины

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Террористическая группировка "Исламское государство" опубликовала видеообращение мужчины, напавшего на прохожих в Сургуте. На кадрах видно, как он на фоне символики ИГ присягает лидеру организации Абу-Бакру аль-Багдади и призывает своих "братьев" к преступной деятельности. Подлинность записи не установлена.

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" через подконтрольное агентство Furat Media опубликовала видеообращение якобы мужчины, напавшего на прохожих в Сургуте. Об этом сообщает Газета.ru.

На видео мужчина по имени Масауд аль-Сургути на фоне символики ИГ присягает лидеру организации Абу-Бакру аль-Багдади и призывает своих "братьев" к преступной деятельности.

Нападение на прохожих в Сургуте произошло утром, 19 августа. В результате атаки пострадали семь человек. Сам нападавший оказал сопротивление во время задержания, после чего был ликвидирован. Ход расследования дела взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

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