США не нашли следов кибератаки в аварии с эсминцем John S. McCain

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США намерены изучить все причины столкновения эсмнинца John S. McCain с нефтяным танкером, в результате чего десять моряков пропали, а пять получили ранения. На данный момент американские военные не нашли признаков кибератаки или саботажа.

В США заявили об отсутствии следов кибервмешательства или саботажа в инциденте с ракетным эсминцем John S. McCain, заявил адмирал ВМС США Джон Ричардсон.

"Признаков возможного кибервмешательства или саботажа на настоящий момент нет. Но будут рассмотрены все варианты", - написал он в Twitter.

20 августа в районе Малаккского пролива недалеко от порта Сингапура американский ракетный эсминец John S. McCain столкнулся с нефтяным танкером, шедшим под флагом Либерии. В результате инцидента пропали десять моряков, пятеро членов экипажа получили ранения.

На данный момент эсминец с поврежденной кормой самостоятельно движется в порт. После столкновения глава Пентагона Джеймс Мэттис и адмирал ВМС Джон Ричардсон приостановили все действия ВМС США на сутки, чтобы определить все факторы произошедшего.

Корабль назван в честь адмиралов ВМС США Джона С. Маккейна-старшего и Джона С. Маккейна-младшего. Они приходятся дедом и отцом сенатору Джону Маккейну.

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