В России овощи и фрукты подешевеют в пять раз

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В сентябре цены на овощи и фрукты в России снизятся почти на 80%. По данным Минэкономразвития, это произойдет из-за хорошего урожая в этом году. Производители плодоовощной продукции считают данный прогноз оправданным.

В России в сентябре снизятся цены на продукты питания. В частности, овощи и фрукты будут стоить почти на 80% дешевле, чем в июне. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.

По данным ведомства, причиной падения цен стал хороший урожай в этом году. "В сентябре общее снижение цен на продовольственные товары по сравнению с началом лета составит 1,3%, а для плодоовощной продукции - 79,6%", - говорится в сообщении.

При подсчете падения цен на овощи и фрукты учитывались средние потребительские цены в России на картофель, капусту, лук репчатый, морковь, огурцы, томаты, яблоки, апельсины и бананы. Производители плодоовощной продукции считают данный прогноз оправданным.

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