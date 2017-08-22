Москва обогнала Нью-Йорк и Париж по количеству прокатов на один велосипед

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С начала велосезона в Москве побит прошлогодний рекорд по количеству поездок на прокатных велосипедах. Москвичи уже совершили более 1,7 миллиона поездок на городских велосипедах. Это больше, чем за весь сезон прошлого года. По количеству прокатов на один велосипед Москва обогнала Нью-Йорк и Париж.

Москвичи с начала сезона совершили более 1,7 миллиона поездок на велосипедах городского проката. Это превышает показатели за весь 2016 год, сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что в сутки пользователи совершают около 20 тысяч поездок. "По количеству прокатов на один велосипед Москва сегодня обгоняет даже Нью-Йорк и Париж", - цитирует его mos.ru.

Велосезон был открыт 29 апреля. Количество станций проката в 2017 году было увеличено на 50 - до 380.

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