Жители Шарлотсвилла требуют отставки мэра

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Жители американского Шарлотсвилла сорвали встречу с представителями городского совета, требуя отставки мэра. В ходе беспорядков задержали трех человек. Главу города критикуют за выдачу разрешения на проведение акции ультраправых 12 августа.

В Шарлотсвилле прокатилась волна возмущения с требованием отправить в отставку мэра города Майка Сайнера, который позволил пройти в городе демонстрации ультраправых, передает ТАСС.

Возмущенные жители сорвали первую встречу с городским советом, требовали отставки градоначальника, нецензурно выражаясь в его адрес. В зале заседаний в прямом эфире появился плакат "Кровь на твоих руках", после чего трансляция прервалась, а заседание досрочно завершилось. В ходе беспорядков были задержаны три человека.

12 августа произошел конфликт между националистами и их противниками после решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли. Во время протеста в толпу на автомобиле въехал неонацист. Погибла женщина, еще 19 человек получили ранения.

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