Камеры помогли собрать с нарушителей ПДД дополнительные 500 млн рублей

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С января по июнь судебные приставы собрали 7,1 миллиарда рублей долгов по штрафам ГИБДД. Это на полмиллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам экспертов, рост показателей обусловлен увеличением количества камер на дорогах, а также ужесточением законодательства.

За первые шесть месяцев этого года судебные приставы собрали 7,1 миллиарда рублей долгов по штрафам ГИБДД, что на полмиллиарда больше, чем в прошлом году. Об это сообщает газета "Известия". При этом общее число должников возросло на 600 тысяч.

По словам экспертов, рост показателей обусловлен увеличением количества камер на дорогах, а также ужесточением законодательства. Кроме того, несоблюдение правил дорожного движения стало труднее скрыть. Камеры постоянно совершенствуются и увеличивают спектр нарушений, которые они могут фиксировать.

Эксперты выразили надежду, что рост вероятности наказания приведет к тому, что автомобилисты поменяют манеру езды на более спокойную и безопасную для окружающих.

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