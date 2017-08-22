В Москве угнали рейсовый автобус
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Неизвестные угнали рейсовый автобус с синей полосой на 45 мест. Инцидент произошел на юго-востоке Москвы в районе Люблино. В настоящий момент полиция ведет розыск подозреваемых.
Неизвестные в Москве угнали белый рейсовый автобус с синей полосой на 45 мест, передает "Интерфакс".
Инцидент произошел на улице Краснодарской в районе Люблино на юго-востоке столицы. В настоящий момент, по данным источника агентства, полиция ведет розыск подозреваемых в угоне.
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