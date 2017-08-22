Google назвала новую версию ОС Android в честь печенья Oreo

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Компания Google продолжает традицию называть обновленные операционные системы кондитерскими изделиями: новая версия Android названа в честь печенья Oreo. Предыдущие ОС назывались Nougat (нуга), Marshmallow (вид зефира) и Lollipop (леденец).

Корпорация Google представила новую операционную систему Android Oreo, названную в честь популярного шоколадного печенья с прослойкой, сообщает The Guardian.

В новом Android Oreo увеличена скорость работы, оптимизировано энергопотребление, а также появились функции "картинка в картинке" и автозаполнение. Новая версия уже доступна на смартфонах Pixel, разработанных Google. Позднее она появится на других телефонах.

У компании есть традиция называть обновленные ОС кондитерскими изделиями. Например, предыдущие версии назывались Nougat (нуга), Marshmallow (вид зефира) и Lollipop (леденец).