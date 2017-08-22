В Екатеринбурге сгорел склад с мороженым

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На складе мороженого в Екатеринбурге произошел пожар. Справиться с огнем пожарным помогла продукция, которая растаяла от жара. На тушение ушло около трех часов, никто не пострадал.

В Екатеринбурге ночью сгорел склад с мороженым на улице 40-летия Комсомола, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы 9 машин и 28 пожарных. Справиться с огнем помогла замороженная продукция - мороженое таяло под воздействием высокой температуры и тушило огонь. На ликвидацию огня ушло около трех часов. Пострадавших нет.

О причинах возгорания официально не сообщается, но по данным местных СМИ пожар произошел из-за неисправной электропроводки холодильной установки.

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