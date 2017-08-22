В результате столкновения двух поездов в США пострадали 33 человека
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В пригороде Филадельфии в штате Пенсильвания столкнулись два поезда. В результате происшествия пострадали 33 человека, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время проводится расследование причин аварии.
Как минимум 33 человека ранены в результате столкновения двух поездов в пригороде американского города Филадельфия в штате Пенсильвания. Об этом сообщает Associated Press.
Инцидент произошел примерно в 00:15 по местному времени. Скоростной пассажирский поезд врезался в пустой состав, который стоял на станции. В результате аварии пострадали 33 человека. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии.
В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование данного происшествия.
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