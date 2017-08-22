Операторы "большой четверки" готовы отменить роуминг внутри России

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ФАС заявила о готовности "Билайн", МТС, "Мегафон" и Tele 2 отменить роуминг внутри России. В связи с этим служба дала отсрочку операторам "большой четверки" для исполнения предупреждения до 15 декабря 2017 года.

Сотовые операторы "большой четверки" ("Билайн", МТС, "Мегафон" и Tele 2) заявили о готовности снизить цены на роуминг внутри России, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В связи с исполнением предупреждения ФАС продлила срок для отмены роуминга до 15 декабря 2017 года. Все операторы должны будут ежемесячно предоставлять отчет о проделанной работе.

18 июля ФАС предписала операторам устранить разницу в тарифах дома и в поездах в течение месяца, однако никто из операторов в срок не уложился. На территории России существуют несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.

8 августа ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении операторов "большой четверки" из-за необоснованной разницы в цене на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают в домашнем регионе и за его пределами. После чего "Мегафон" решил подать в суд на ФАС, но затем отозвал иск.

Причиной высоких цен на роуминг, по мнению ФАС, кроется в чрезмерно больших счетах, которые операторы выставляют друг другу за обслуживание чужих клиентов.