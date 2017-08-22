Причиной пожара в Ростове-на-Дону стал поджог

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Пожар в частном секторе в центре Ростова-на-Дону произошел из-за поджога на территории свалки за частным домовладением. Основную причину пожара озвучил начальник МЧС по Ростовской области Валерий Панов. К настоящему времени открытое горение на месте ЧП ликвидировано, ведется проливка и разборка конструкций.

Причиной крупного пожара в центре Ростова-на-Дону, в результате которого сгорели более 100 домов, назвали поджог. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Основная причина пожара - занесение постороннего источника зажигания", - сообщил начальник МЧС по Ростовской области Валерий Панов. По его словам, горение началось на свалке за домом в переулке Чувашский, где находился бытовой мусор, доски и старые автопокрышки.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества". Губернатор региона Василий Голубев также пообещал, что версия поджога будет отработана самым серьезным образом.

Пожар в частном секторе в Ростове-на-Дону (находится в центре города, местные жители называют этот район "Говняркой" – прим- ред.) начался днем в понедельник. К настоящему времени он ликвидирован, ведется проливка и разборка конструкций. Из зоны возгорания эвакуированы 650 человек. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять из них госпитализированы.

К утру вторника получены заявления от 467 пострадавших в результате пожара. Все они получат единовременную помощь в размере 20 тысяч рублей. Полностью утратившие имущество получат 100 тысяч рублей, получившие тяжкий вред здоровью - 400 тысяч рублей.

Накануне причиной пожара называли короткое замыкание. Кроме того, местные жители пожаловались администрации города на "черных риелторов", которые незадолго до пожара пытались выкупить дома в районе, где произошла трагедия.

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