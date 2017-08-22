США отправили первую партию угля для Украины

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Американская компания Xcoal Energy & Resources отгрузила первую партию антрацитового угля для украинской госкомпании "Центрэнерго". Согласно контракту, 85 тысяч тонн полезных ископаемых должны прибыть в порт "Южный" в Одесской области в начале сентября.

Американская компания Xcoal Energy & Resources отгрузила первую партию антрацитового угля для украинской госкомпании "Центрэнерго" в порту Балтимора в штате Мэриленд. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на посла Украины в США Валерия Чалого.

"Во вторник мы имеем первую отгрузку антрацитового угля из США, который пришел из Пенсильвании и отгружается здесь, в Балтиморе", - сказал Чалый во время пресс-конференции в американском порту.

Он также отметили, что в ходе визита украинского лидера Петра Порошенко в Вашингтон стороны договорились о поставке 700 тысяч тонн антрацитового угля из США. По словам Чалого, это поможет энергетической безопасности Украины, а также даст работу украинцам, работающим на американских шахтах.

Ранее сообщалось, что украинская госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт с американской Xcoal Energy & Resources о поставках на Украину энергетического угля. Первые 85 тысяч тонн должны прибыть в порт "Южный" в Одесской области в начале сентября.

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