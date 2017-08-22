Режиссера Серебренникова задержали по делу о мошенничестве

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Режиссера Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в мошенничестве на 68 миллионов рублей, выделенных "Седьмой студии" на его театральный проект "Платформа". В ближайшее время режиссеру предъявят обвинение, заявили в Следственном комитете.

Продолжение: Серебренникова задержали на основании показаний бухгалтеров "Седьмой студии"

Режиссер и художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников задержан по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Ведомство еще не обращалось в суд с ходатайством об аресте. Скоро Серебренникову должны предъявить обвинение.

"Его действия квалифицируются следствием по части 4 статьи 159 УК России – "Мошенничество в особо крупном размере". Следствие намерено предъявить Кириллу Серебренникову обвинение в совершении указанного преступления, а также решить вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, режиссер в 2011–2014 годах организовал хищение не менее 68 миллионов рублей, выделенных на его театральный проект "Платформа".

Ранее Серебренников в интервью газете Sueddeutsche Zeitung рассказал, что правоохранительные органы забрали у него загранпаспорт и в настоящий момент он не может выехать за пределы России. По данным "Интерфакса", загранпаспорт изъяли во время обыска в мае. Речь может идти о технико-криминалистической экспертизе, целью которой является установление подлинности документа.

Обыск дома у Серебренникова, а также в "Гоголь-центре" был проведен в рамках расследования дела о хищении бюджетных средств, выделенных "Седьмой студии", одним из основателей которой он является.

Обвинения по делу предъявлены трем бывшим членам ее руководства. Серебренников ранее был допрошен в качестве свидетеля.

9 августа в Мосгорсуде бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева дала показания, в которых утверждала, что Серебренников создал студию специально для хищения госсредств.

Следствие утверждает, что деньги на постановку "Сна в летнюю ночь" в 2012 году, были похищены, а спектакль так и не вышел. При этом он шел на "Платформе", а также несколько лет идет в "Гоголь-центре".

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