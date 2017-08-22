Минздрав назвал самые распространенные заболевания россиян

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Чаще всего россияне болеют пневмонией, острым ларингитом, трахеитом и бронхитом. Причина кроется в том, что большинство переносят простуду на ногах, не задумываясь о том, что легкое заболевание может перерасти в серьезную патологию.

Министерство здравоохранения составило рейтинг самых распространенных заболеваний среди граждан России, сообщает "МИР 24".

Чаще всего россияне страдают от болезни органов дыхания: пневмонии, острого ларингита, трахеита и бронхита. Это происходит из-за того, что люди привыкли переносить острые респираторные заболевания на ногах, не задумываясь о том, что легкое заболевание может перерасти в серьезную патологию.

Особенно уязвимы женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Также в России сохраняется высокая смертность от заболеваний органов дыхания, однако за последний год число летальных исходов снизилось на 8,7%.

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