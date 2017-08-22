В Москве у посольства США выстроилась очередь за визами

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Большая очередь выстроилась у здания посольства США в центре столицы. Вторник - последний день, когда американское посольство будет выдавать визы перед перерывом до 1 сентября. В связи с этим в очереди собрались люди, которые должны пройти собеседование, а также пришедшие за готовой визой.

У здания посольства США на Новинском бульваре в столице выстроилась большая очередь. Об этом сообщает Газета.ru.

У посольства США в Москве выстроилась очередь за визами https://t.co/kbwGJO1Rt1 pic.twitter.com/LQzmMUQg9b — РИА Новости (@rianru) 22 августа 2017 г.

22 августа является последним днем, когда американское посольство будет выдавать визы перед перерывом до 1 сентября. В связи с этим в очереди собрались люди, которые должны пройти собеседование, а также пришедшие за готовой визой.

Как передает РИА Новости, люди в очереди надеются успеть получить документы до объявленного посольством перерыва. Кроме того, к зданию подходят граждане, которые хотят уточнить консульскую информацию на стендах, однако никаких объявлений об изменении правил выдачи виз там нет.

Ранее сообщалось, что с 23 августа США приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России. При этом с 1 сентября данная процедура будет доступна только в Москве. Кроме того, посольство США в России отменяет прием заявлений на получение виз от граждан Белоруссии.

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