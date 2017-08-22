В Боржомском лесу бушует мощный пожар

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В лесу близ грузинского Боржоми бушует крупный пожар. Выгорели уже десятки гектаров территории. Помощь в тушении оказывают Турция и Азербайджан.

Крупный лесной пожар бушует в Грузии в Боржомском ущелье. Об этом сообщает "ТВ Центр". Пламя вплотную подошло к населенным пунктам и угрожает жилым домам. Самая сложная ситуация складывается возле села Даба. Сильный ветер способствует распространению огня. Борьба со стихией продолжается уже второй день, уничтожены десятки гектаров леса. В тушении задействованы около 500 пожарных. На помощь им вылетели вертолеты из Азербайджана и Турции.