В Кубинке открылся форум "Армия-2017"

Теги: подмосковье Армия форум

В подмосковной Кубинке во вторник открывается форум "Армия-2017". Больше ста государств представят передовые разработки в области вооружения и военной техники.

Передовые разработки в области вооружения, военной и специальной техники — в подмосковной Кубинке открылся третий Международный форум "Армия-2017". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Больше ста государств представят новейшие образцы бронетехники, ВМС, авиации, а также ракетно-космической промышленности. Среди российских новинок - единственный в мире танк третьего, послевоенного поколения Т-14 "Армата". Помимо масштабной выставки гостей ждёт лётная программа с участием всех пилотажных групп России и современных самолётов ВКС.

Кроме того, запланированы научно-деловые встречи и конференции. Посетить форум "Армия-2017" можно до конца недели.