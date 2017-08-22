Столичным центрам "Мои документы" исполнилось шесть лет
Сергей Собянин вручил благодарственные письма и денежные награды лучшим сотрудникам центров "Мои документы". Церемония была приурочена к шестилетию создания многофункциональных центров.
В Москве наградили лучших сотрудников многофункциональных центров. Благодарственные письма им во вторник вручил Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".
Первый МФЦ в столице открылся ровно 6 лет назад. Сейчас в городе действует уже 127 отделений "Мои документы". В общей сложности в них работает порядка 7 тысяч сотрудников, а ежедневно посещают больше 70 тысяч человек. Для удобства людей создана электронная очередь и сервис sms-уведомлений.
Сергей Собянин сообщил о том, что лучшие сотрудники получат дополнительные денежные вознаграждения.
"Сегодня каждый москвич знает, что такое МФЦ. 90% из них считают, что служба работает на "хорошо" и "отлично". Это большое дело, которое вы сделали. Поздравляю вас от имени москвичей и правительства Москвы, благодарю вас за повседневную работу", - сказал Собянин.
Новости по теме Тверская, 13
-
21 августа 2017
Программа "Моя улица" выходит на финишную прямую – мэр
-
21 августа 2017
В Москве завершились работы по благоустройству улицы Сретенка
-
18 августа 2017
Собянин: метро и МЦК будут работать круглосуточно в День города
-
17 августа 2017
Трамваи вновь вернутся на площадь Тверской заставы после благоустройства