Столичным центрам "Мои документы" исполнилось шесть лет

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Сергей Собянин вручил благодарственные письма и денежные награды лучшим сотрудникам центров "Мои документы". Церемония была приурочена к шестилетию создания многофункциональных центров.

В Москве наградили лучших сотрудников многофункциональных центров. Благодарственные письма им во вторник вручил Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Первый МФЦ в столице открылся ровно 6 лет назад. Сейчас в городе действует уже 127 отделений "Мои документы". В общей сложности в них работает порядка 7 тысяч сотрудников, а ежедневно посещают больше 70 тысяч человек. Для удобства людей создана электронная очередь и сервис sms-уведомлений.

Сергей Собянин сообщил о том, что лучшие сотрудники получат дополнительные денежные вознаграждения.

"Сегодня каждый москвич знает, что такое МФЦ. 90% из них считают, что служба работает на "хорошо" и "отлично". Это большое дело, которое вы сделали. Поздравляю вас от имени москвичей и правительства Москвы, благодарю вас за повседневную работу", - сказал Собянин.