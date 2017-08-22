В результате пожара в Ростове-на-Дону погиб один человек

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Жертвой крупного пожара в жилом секторе Ростова-на-Дону стал один человек. Тело погибшего было найдено при разборке завалов, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. По последним данным, в результате пожара пострадали почти 60 человек, девять из них госпитализированы.

Всю ночь на месте происшествия работали сотрудники МЧС. Вокруг выгоревших районов было выставлено оцепление. С раннего утра на пепелище приходят погорельцы в надежде найти хоть какие-то уцелевшие ценные вещи, передает "ТВ Центр".

Для пострадавших от пожара людей выделены 4 пункта временного размещения. Один из них расположен прямо рядом с местом происшествия в школе №5. Здесь организованы спальные места, горячее питание, подвезена питьевая вода. На месте работают социальные службы, медицинские работники, оказывается юридическая помощь, организованы комнаты матери и ребенка.

Всего было эвакуировано 650 человек. Большинство из них обратились за различной помощью. Из 45 пострадавших семеро госпитализировано, в том числе трое полицейских и один сотрудник МЧС, который получил черепно-мозговую травму.

Пожар в Ростове начался молниеносно. Сначала загорелся заброшенный дом на улице Нижегородской. Из-за ветра в считанные секунды пламя перебросилось на соседние здания. Спустя буквально полчаса горели уже два квартала.

В тушении пожара принимали участие около 400 человек, 212 единиц техники, Привлечены 9 бортов авиации, в том числе самолет БЕ-200. Из Подмосковья на поддержку борьбы с огнем вылетел Ил-76. Вертолеты едва успевали набирать воду в бочки в Дону и тут же сбрасывали на полыхающие кварталы. Тушили общими силами жильцы, прохожие, соседи, волонтеры.

На всей территории Ростовской области действует режим чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, причиной возгорания стало "занесение постороннего источника зажигания". Возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение вреда имуществу. Расследование продолжается.

Анастасия Фириченкова, "ТВ Центр".