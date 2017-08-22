Во Львове вандалы осквернили памятник советскому разведчику

Теги: вандализм Украина памятник

На Украине продолжают осквернять памятники советским воинам, особенно накануне дня независимости. Вандалы надругались над монументом советскому разведчику Николаю Кузнецову, который ликвидировал 11 высших чинов вермахта на территории оккупированной Украины и погиб в 1944 году в бою с бандеровцами.

Во Львове неизвестные надругались над памятником легендарному советскому разведчику Николаю Кузнецову, передает "ТВ Центр". Он ликвидировал 11 высших чинов вермахта на территории оккупированной Украины. Погиб в 1944 году в бою с бандеровцами. Плата за подвиг - разрушенный монумент.

Глумление над памятниками героям, павшим в войне с фашизмом и жертвам холокоста, происходит на Украине почти каждую неделю, особенно активно перед грядущим днем независимости. 24 августа в программе праздничных мероприятий Киев запланировал в Мариинском парке концерт творческих коллективов этнических общин Украины. Окажется ли место на сцене для русских - большой вопрос. В планах провести и театрализованные постановки о событиях древней Украины с говорящим названием "Киевская Русь".

На военном параде, посвященном независимости Украины, в первых рядах будут ветераны АТО и военные из 10 стран НАТО. Парад, пройдет от Майдана Незалежности до Европейской площади. Власти будто лишний раз демонстрируют, как настойчиво Украина держит курс на Европу.

На военный парад пригласили министров обороны дружественных стран: США, Великобритании, Литвы, Эстонии, Польши. То есть тех, кто поддерживает украинскую власть в так называемой антитеррористической операции на Донбассе.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".