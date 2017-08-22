Суд Индии запретил практику "мгновенного мусульманского развода"

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Верховный суд Индии запретил мусульманам практику "тройного талака", по которому мужчина может развестись с женщиной, трижды сказав или написав "развод". Согласно индийской конституции "мгновенный развод" нарушает равноправие, а с развитием современных технологий бросить жену стало проще – достаточно просто отравить SMS или сообщение в WhatsApp.

Верховный суд Индии постановил отменить практику "тройного талака" среди мусульман, проживающих в Индии, поскольку она противоречит Конституции, передает РИА Новости.

Согласно постановлению суда, "мгновенный развод" противоречит главным принципам ислама и статье 14 Конституции страны, гарантирующей равноправие. По практике "тройного талака" мужчина может развестись с женой, просто сказав или написав три раза слово "развод".

Ранее индийские активисты подали петицию об отмене "тройного талака", поскольку он ущемляет права мусульманских женщин, проживающих в Индии. А в условиях развития технологий мужчины могут бросить жену без предупреждения, просто отправив им сообщение через Skype, WhatsApp или SMS. По такой практике женщина в одно мгновенье оказывается бездомной и обездоленной.