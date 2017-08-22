Американские компании потеряли $694 млн из-за солнечного затмения

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Солнечное затмение, которое можно было наблюдать в США, принесло компаниям убыток в размере $694 млн. Это произошло из-за того, что сотрудники бросили работу, чтобы посмотреть на это природное явление.

Солнечное затмение в США, которое наблюдалось в понедельник, принесло компаниям убыток в размере 694 миллионов долларов из-за того, что сотрудники бросили работу, чтобы понаблюдать за этим природным явлением, передает "Интерфакс" со ссылкой на экспертов компании Challenger, Gray & Christmas. В среднем американцы провели около 20 минут, наблюдая за затмением, подсчитали аналитики.

Вместе с тем штаты, где затмение было лучше всего видно, получили миллионы долларов от туристов, которые приехали сюда специально для этого события. Например, по оценке USA Today, доходы штата Южная Каролина могли достичь 43 миллионов долларов.

Во время затмения резко сократилось количество зрителей онлайн-кинотеатра Netflix в США. "Эй, удивительно, почему 10% из вас выбрали просмотр того, как гигантский камень закрывает гигантский газовый шар, в то время как я всегда здесь для вас", - говорится в сообщении на странице Netflix в Twitter.

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