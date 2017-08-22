На Баррикадную улицу в Москве вернули историческую брусчатку

Теги: Москва ремонт благоустройство

Историческую брусчатку вернули на Баррикадную улицу и Кудринскую площадь в столице. Завершить работы по благоустройству всей территории возле станций метро "Баррикадная" и "Краснопресненская" планируется к 1 сентября.

Около станций метро "Баррикадная" и "Краснопресненская" в столице восстановили около трех тысяч метров исторической брусчатки. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В настоящее время вся историческая брусчатка возвращена на место. Ее почистили, а кладку укрепили. Завершить работы по благоустройству всей территории возле станций метро "Баррикадная" и "Краснопресненская" планируется к 1 сентября", - отметили в пресс-службе департамента капитального ремонта города Москвы.

После завершения ремонта на Кудринской площади появится комфортное городское пространство с хорошим освещением, лавочками и деревьями в кадках. Всего же около станций "Баррикадная" и "Краснопресненская" высадят более 90 деревьев, 290 кустарников, а также почти 900 квадратных метров цветников.

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