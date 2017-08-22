Московские школьники завоевали 14 медалей на международных олимпиадах в этом году

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Школьники из Москвы завоевали 14 медалей на международных олимпиадах в этом году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Московские школьники завоевали 14 медалей на международных олимпиадах с начала года. Об этом в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил Сергей Собянин, передает агентство "Москва".

"Половина российской сборной школьников для участия в международных олимпиадах сформирована за счет московских учащихся. И это уже само по себе говорит о высоком качестве преподавания и талантах московских школьников. С начала года москвичи завоевали на международных олимпиадах четыре золотых, семь серебряных и три бронзовых награды", - отметил Собянин.