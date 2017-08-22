Смерть пауэрлифтера Драчева расследуют как умышленное убийство

Теги: Уголовное дело убийство хабаровск розыск спортсмен

Следственный комитет объявил в федеральный розыск предполагаемого убийцу чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева и переквалифицировал дело на более тяжкую статью - "Убийство, совершенное из хулиганских побуждений". Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное.

СКР переквалифицировал дело об убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева со статьи "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" на "Убийство, совершенное из хулиганских побуждений".

По новой статье предполагаемому убийце грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Он объявлен в федеральный розыск.

20 августа между Драчевым и посетителем кафе в центре Хабаровска завязался конфликт, который затем перерос в драку. Спортсмен получил черепно-мозговую травму, от которой скончался в реанимации. Известно, что удары Драчеву наносил мужчина 1992 года рождения.

Читайте также:

СК опроверг задержание убийцы пауэрлифтера Драчева