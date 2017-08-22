Серебренникова задержали на основании показаний бухгалтеров "Седьмой студии"

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Показания против режиссера Кирилла Серебренникова, подозреваемого в хищении 68 миллионов рублей, дали несколько человек, в том числе экс-главбух "Седьмой студии" Нина Масляева и сотрудница бухгалтерии Татьяна Жирикова. Это стало основанием для уголовного преследования худрука "Гоголь-центра". Ранее его задержали в Петербурге и доставили для допроса в Москву.

Статус режиссера Кирилла Серебренникова, которого подозревают в организации хищения 68 миллионов рублей, выделенных на деятельность "Седьмой студии", сменился со свидетеля на подозреваемого из-за показаний нескольких человек, узнал "Интерфакс".

Согласно материалам дела, рассказал агентству источник, знакомый с документами, показания о причастности Серебренникова к хищению бюджетных средств дала бывший главбух "Седьмой студии" Нина Масляева, ранее признавшая вину в мошенничестве, сотрудница бухгалтерии Татьяна Жирикова, проходящая по делу свидетелем, а также другие лица. Их показания стали основанием для привлечения Серебренникова к уголовной ответственности.

Во вторник Следственный комитет объявил о задержании режиссера. В ведомстве квалифицируют его действия по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Как рассказал ТАСС адвокат худрука "Гоголь-центра" Дмитрий Харитонов, допрос Серебренникова, ранее задержанного в Санкт-Петербурге и доставленного в Москву, начнется во вторник во второй половине дня.

Заместитель худрука "Гоголь-центра" Юлия Калинина будет исполнять обязанности главы театра вместо Серебренникова.

9 августа в Мосгорсуде бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева дала показания, в которых утверждала, что Серебренников создал студию специально для хищения госсредств.

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