Теги: полиция животные Происшествие подмосковье

Верблюд напал на мужчину в Московской области и откусил ему руку. По данному факту полицейские проводят проверку. По информации некоторых СМИ, в настоящее время пострадавший находится в реанимации.

Полицейские проверяют информацию о нападении верблюда на мужчину в Щелковском районе Подмосковья. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

"По факту получения мужчиной травмы руки в Щелковском районе проводится проверка", - говорится в сообщении.

Ранее некоторые СМИ писали о том, что верблюд откусил руку мужчине в Подмосковье. В настоящее время пострадавший находится в реанимации.

Читайте также:

На Баррикадную улицу в Москве вернули историческую брусчатку

Смерть пауэрлифтера Драчева расследуют как умышленное убийство

Московские школьники завоевали 14 медалей на международных олимпиадах в этом году

Американские компании потеряли $694 млн из-за солнечного затмения

В Кубинке открылся форум "Армия-2017"