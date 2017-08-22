Верблюд откусил руку мужчине в Подмосковье
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Верблюд напал на мужчину в Московской области и откусил ему руку. По данному факту полицейские проводят проверку. По информации некоторых СМИ, в настоящее время пострадавший находится в реанимации.
Полицейские проверяют информацию о нападении верблюда на мужчину в Щелковском районе Подмосковья. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
"По факту получения мужчиной травмы руки в Щелковском районе проводится проверка", - говорится в сообщении.
Ранее некоторые СМИ писали о том, что верблюд откусил руку мужчине в Подмосковье. В настоящее время пострадавший находится в реанимации.
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