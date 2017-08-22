Премьеру "Матильды" перенесли на конец октября
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Режиссер Алексей Учитель перенес премьеру фильма "Матильда" с 6 на 23 октября. Изменение даты связано с техническими вопросами Мариинского театра, где должен был состояться первый показ. В широкий прокат фильм выйдет 26 октября.
Премьеру фильма "Матильда" в Мариинском театре Петербурга перенести с 6 на 23 октября по техническим причинам, сообщает Газета.ru.
Режиссер Алексей Учитель заверил, что никаких скрытых причин переноса искать не нужно, изменения связаны с работой Мариинки.
В широкий прокат картина выйдет 26 октября. 10 августа Минкультуры выдало прокатное удостоверение фильму, несмотря на разросшийся скандал вокруг киноленты.
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