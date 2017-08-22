В Новосибирске девушка с триколором в руках приковала себя к памятнику Ленину
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"Окровавленная" девушка с триколором и табличкой "Я умираю" в руках приковала себя к памятнику Ленину в центре Новосибирска. Ее удалось снять с постамента при помощи спасателей, которые перекусили цепи. Полиция проводит доследственную проверку по факту перфоманса, приуроченного, по словам студентки, ко Дню государственного флага России.
Девушка с триколором в руках приковала себя к памятнику Ленину в Новосибирске, передает агентство FlashSiberia.
На сорочке, которую надела студентка местного вуза, были бутафорские пятна крови, на цепях, которыми она сковала себя - замок с надписью "Полиция", на лице - символизирующая цензуру повязка. К триколору девушка привязала табличку "Я умираю".
По словам самой девушки, эту акцию она приурочила ко Дню государственного флага России.
Прибывшие полицейские и представители мэрии при помощи спасателей, которые перекусили цепи, спустили девушку с постамента. ГУ МВД по региону проводит проверку.
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