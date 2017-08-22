В Москве 1 сентября откроются четыре школы и четыре детсада
Четыре школы и четыре детских сада откроются в столице 1 сентября. Новые учебные заведения оснащены современным оборудованием для обучения детей, а также для их эстетического и физического развития.
Восемь новых образовательных учреждений откроются в столице 1 сентября. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Департамент строительства передает восемь новых объектов образования, построенных за счет средств городского бюджета. Это четыре детских сада и четыре школы. В День знаний сюда придут первые ученики и воспитанники", - сказал руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.
В частности, две школы начнут работать в Северо-Западном округе, в Северном – школа и детский сад, в Юго-Восточном – два детских сада и экспериментальная школа, а на северо-востоке столицы откроется детский сад.
По словам Бочкарева, новые учебные заведения оснащены современным оборудованием для обучения детей, а также для их эстетического и физического развития. Он также отметил, что помещения в зданиях соответствуют потребностям маломобильных граждан.
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