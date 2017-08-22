"Зеленая метка": Путин вручил астраханскому губернатору папку с жалобами

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Владимир Путин во вторник встретился с губернатором Астраханской области. Александр Жилкин стал еще одним руководителем региона, получившим от президента "зеленую папку" с жалобами от жителей.

Владимир Путин в Сочи провёл рабочую встречу с губернатором Астраханской области. Александр Жилкин доложил президенту о социально-экономической ситуации, передает "ТВ Центр".

Глава региона отметил, что за первое полугодие промышленное производство демонстрирует рост 129%. Хорошие результаты и у проектов по здравоохранению. В частности, развивается так называемый медицинский туризм. По словам Жилкина, только за 2016 года было обслужено 85 тысяч иногородних пациентов и 25 тысяч иностранных.

На встрече зашла речь и о вопросах, которые поступили президенту в ходе "Прямой линии". Одна из волнующих граждан проблем - это газификация.

Владимир Путин: "Ещё на 2005 год были запланированы мероприятия по газификации, до сих пор не решено. Посмотрите, потому что нужно, как вы знаете, с "Газпромом" непросто договариваться, чтобы труба прошла, синхронизировать и разводку осуществлять до потребителя. Теперь, что меня ещё удивило – проблема получения земельных участков для многодетных семей. Здесь‑то что?"

Александр Жилкин: "Владимир Владимирович, честно могу признаться, решение долго искали по городу Астрахани. Город сегодня заключил соглашение с двумя муниципальными районами, которые являются в принципе продолжением Астрахани, и часть земли мы взяли из федерального фонда. До конца года все землю получат".