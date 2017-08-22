Лавров рассказал о близости Москвы и Ватикана в решении кризисов

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У России и Ватикана близкие позиции по урегулированию кризисов в мире и борьбе с терроризмом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином.

Сергей Лавров в Москве провёл переговоры с главой ватиканской дипломатии Пьетро Паролином. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Госсекретарь Святого престола находится в России со своим первым официальным визитом. Главной темой встречи стали двусторонние отношения Москвы и Ватикана, а также их сотрудничество на международной арене. Прежде всего, это касается мирного урегулирования региональных кризисов, особенно в странах Ближнего Востока и Северной Африки - Сирии, Ираке и Ливии.

Как отметил Сергей Лавров, в этом вопросе и Россия, и Ватикан придерживаются единого мнения.

"У нас общая позиция о необходимости налаживать диалог, параллельно с непримиримой борьбой против террористов и экстремистов, обеспечивать движения к политическому урегулированию, которое отвечало бы интересам всех основных групп этнических, конфессиональных в той или иной стране", - сказал Лавров.