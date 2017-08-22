Серебренникову грозит до 10 лет лишения свободы

Теги: Уголовное дело театр задержание допрос режиссер хищение культура

Несколько минут назад начался допрос руководителя московского театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова. Его задержали этой ночью, доставили к следователям утром, но никакие процессуальные действия в первой половине дня не проводились - ждали адвоката. Допрос Серебренникова уже начался в Следственном комитете.

Кирилла Серебренникова задержали в Петербурге, где он снимает фильм о Викторе Цое. По словам адвоката, режиссёра доставили в Москву в сопровождении силовиков. Вскоре появилось официальное заявление Следственного комитета, передает "ТВ Центр".

"Следственным комитетом России задержан художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников. Он подозревается в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 гг. на реализацию проекта "Платформа". Действия Серебренникова квалифицируются следствием по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса, то есть "Мошенничество в особо крупном размере". Следствие намерено предъявить ему обвинения в совершении указанного преступления, а также решить вопрос об избрании меры пресечения", - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Члены съемочной группы Серебренникова комментарии по поводу происходящего не дают. Сотрудники "Гоголь-центра", приезжающие сейчас к театру, тоже сказать ничего не могут.

У самого Следственного комитета никаких активных действий сегодня не наблюдалось. Полдня прошло в ожидании адвоката Серебренникова, который срочно выехал в Москву из Владимира.

"Нас никто не предупреждал, что планируются следственные действия, поэтому мы были не в Москве. Если бы предупредили, мы бы сами явились. До моего приезда в Следственный комитет Кирилл в следственных действиях участвовать не будет", - заявил адвокат режиссера Дмитрий Харитонов.

Статья, которую инкриминируют Серебренникову, очень серьезная. За организацию крупного мошенничества режиссеру может грозить до десяти лет заключения. В начале августа бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, находящаяся сейчас под следствием, дала показания и против режиссера, и против бывших генпродюсера студии Алексея Малобродского и гендиректора Юрия Итина. Масляева обвинила их в разработке плана для хищения средств, выделенных на проект "Платформа".

Все главные фигуранты решением Басманного суда оставлены под арестом до 19 октября. Кирилл Серебренников до сегодняшнего дня проходил по делу в качестве свидетеля. Чем закончится его сегодняшнее задержание: очередным допросом или предъявлением обвинений - станет известно в ближайшее время. Пока же исполнять обязанности главы "Гоголь-центра" назначена Юлия Калинина - его заместитель по финансам.

Ольга Стрельцова, Марк Новогрудский, "ТВ Центр".

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