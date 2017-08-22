В 2016 году центры "Мои документы" оказали более 25 млн госуслуг

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Во вторник ровно шесть лет как в Москве заработал первый многофункциональный центр госуслуг. Сейчас МФЦ есть в каждом районе столицы. Ежедневно их посещают до 70 тысяч человек. Только за прошлый год было обработано более 25 миллионов обращений. Сотрудников центров "Мои документы" поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

Белые отутюженные воротнички, опрятная форма и приветливая улыбка: вот уже шесть лет они встречают москвичей на пороге центров "Мои документы". Дата не юбилейная, но не отметить результатов работы невозможно. Благодаря усилиям этой команды Москва вошла в тройку мировых лидеров по таким показателям, как доступность и комфортность оказания госуслуг, передает "ТВ Центр".

"Прошло 6 лет и сегодня каждый москвич знает, что такое МФЦ. 90% из них считает, что служба работает на "хорошо" и "отлично". Это большое дело, которое вы сделали. Спасибо вам большое", - сказал Собянин.

Это простое и понятное "спасибо" они слышат каждый день от 70 тысяч горожан. Кстати Москва — единственный город, где "Мои документы" работают без выходных. Среднее время ожидания в очереди всего три минуты, даже быстрее чем в европейских столицах. Если пришлось просидеть больше 15, посетителям предложат бесплатный кофе. Впрочем, дождаться бодрящего напитка, учитывая скорость обработки заявок, удается лишь одному из 2000 посетителей.

"Чтобы принять решение, пойти на государственную службу в МФЦ, на передовую, которая принимает каждый день около 70 тысяч человек — это уже сам по себе, я считаю, подвиг. Научить улыбаться людям — десяткам тысяч, которые к вам приходят, это тоже подвиг. А еще и внутренне себя настроить на доброту, на желание помочь людям, которые к вам приходят — это тоже большой подвиг", - сказал мэр.

Подвиг не остался незамеченным. Благодарственные письма из рук мэра Москвы получили наиболее отличившиеся сотрудники. Именно благодаря им столица стала абсолютным лидером по установлению диалога с посетителями.

На смену тесным приемным с не всегда удобным графиком работы, пришли просторные и светлые многофункциональные центры госуслуг. Теперь здесь можно даже получить паспорт, обменять водительское удостоверение или попросить справку 3-НДФЛ. О готовности предупредят "смской". Пока это возможно только в нескольких центрах — проект пилотный, но в ближайшем будущем услуги паспортного стола, военкомата и налоговой появятся и в других.

Чтобы распечатать документ или сделать фотографию, теперь не нужно бежать в ближайший торговый центр. Сопутствующие услуги, перечень которых постоянно пополняется, предоставляют бесплатно. Сейчас в Москве работают 127 подобных центров. Наиболее загруженные МФЦ станут флагманами проекта — по одному на каждый округ. Там можно будет получить консультацию нотариуса, починить одежду или даже пообедать. Тем более что времени теперь хватит на всё.

Анна Пешехонова, Владимир Хуртин, Владимир Черных, Марк Новогрудский, Константин Степанов-Молодов. "ТВ Центр".