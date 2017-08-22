На Садовом кольце продолжают менять асфальт

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Замена асфальта продолжается на Садовом кольце. Сейчас работы идут на участке от здания Министерства иностранных дел до Садово-Самотечной улицы.

В Москве на Садовом кольце продолжается реконструкция. Там меняют асфальт, сообщает "ТВ Центр". Сейчас работы идут на участке от здания Министерства иностранных дел до Садово-Самотечной улицы.

Всего планируется отремонтировать 450 тысяч квадратных метров трассы. Выполнена уже большая часть работ. Укладку проводят одновременно 12 катков. Они укладывают асфальт одним полотном. Причем до этого была проведена фрезеровка покрытия.

Дорожники уверены, что после такого ремонта асфальт прослужит 12 лет. Все работы будут завершены ко Дню города.