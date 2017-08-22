В Зеленограде появились "умные" светофоры

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В Зеленограде некоторые светофоры оснастили датчиками, которые анализируют интенсивность транспортного потока. В зависимости от полученных данных светофор в автоматическом режиме включает нужную фазу.

В Зеленограде на светофоры установили специальные датчики, которые будут помогать пешеходам. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Такие детекторы анализируют интенсивность транспортного потока. В зависимости от полученных данных, светофор автоматически включает нужную фазу. Например, при подъезде автомобиля к переходу загорится зеленый сигнал. Да и пешеходы могут воспользоваться специальной кнопкой на светофоре, чтобы приостановить движение машин и перейти дорогу.

Новая система должна помочь увеличить среднюю скорость движения автомобилей.