В московском Манеже открылся Климатический форум

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Какой станет Москва можно увидеть на Климатическом форуме в Манеже. Деревья - с закалённым характером, транспорт - без выхлопных газов: это не фантастика, а реальность. Столица становится городом, в котором природа и современные технологии не противоречат друг другу, а помогают создать для горожан по-настоящему комфортную среду.

"Город будущего", где даже деревья растут быстрее, — сегодня уже не утопия. Зеленые "легкие" мегаполиса современные проектировщики предлагают оздоравливать с помощью специальных растений. Павловнию - она же "Адамово дерево" из Азии давно культивируют во многих странах. Полюбили ее за быстрый рост, отмечает "ТВ Центр".

"Для Москвы, например, это может быть хорошей возможностью для очень быстрого озеленения, потому что растет такое дерево очень быстро, достигает высоты 12 - 15 метров примерно за 4 года и уже начинает цвести, цветет достаточно красиво", - говорит представитель экологической компании Валерий Домбровский.

На климатическом форуме городов экологи делятся опытом. Уже сегодня Россия активно участвует в разработке так называемой мезомасштабной модели атмосферных процессов, которая в будущем позволит не просто прогнозировать погодные явления, а точно знать где и когда их ожидать.

"Вот эти зеленые территории - 54% старой Москвы, на новой Москве это больший процент - это наш, можно сказать, климатический резерв, можно сказать "легкие" нашей столицы, которые в любом случае не должны быть уменьшены и в стратегии до 2030 года за счет реновации промышленных зон мы хотим эту цифру увеличить до 60%", - сообщил , руководитель Департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский.

Постепенно жителей столицы начнут пересаживать на так называемые электробусы. Вырастет число и велодорожек для передвижения на самом экологичном в мире транспорте. В приоритете - новое покрытие дорог и внедрение так называемых "зеленых стандартов" в производстве. Последние носят пока только рекомендательный характер. Но проекты домов с минимальным воздействием человека на окружающую среду уже существуют.

Елена Сахно, Наталья Епифанова. "ТВ Центр".