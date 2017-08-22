В Москве стартовала акция "Семья помогает семье: готовимся к школе"

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В Москве в 12-й раз пройдет благотворительная акция " Семья помогает семье: готовимся к школе". Она продлится до конца августа.

Скоро 1 сентября: москвичи помогут малообеспеченным семьям подготовиться к школе в рамках благотворительной акции, которая стартовала в столице. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В городе открыты более 200 пунктов, причём треть из них - передвижные. Туда можно принести всё, что необходимо для учёбы: тетрадки, ручки, рюкзаки, спортивный инвентарь, одежду и обувь. Вещи передадут родителям, которые находятся в трудном материальном положении, в том числе безработным, а также инвалидам.

Помочь семьям собрать детей в школу можно до 26 августа включительно. Найти ближайший пункт сбора вещей можно на сайте Департамента труда и социальной защиты.