Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушен

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Спустя сутки спасателям удалось справиться с масштабным пожаром в центре Ростове-на-Дону, где огонь уничтожил около 120 жилых домов на площади почти 10 тысяч квадратных метров. Губернатор области распорядился решить жилищный вопрос погорельцев, а также проверить сообщения о "черных риелторах".

В МЧС заявили о полной ликвидации крупного пожара в центре Ростове-на-Дону, где огонь уничтожил около 120 жилых домов на площади почти 10 тысяч квадратных метров, передает ТАСС.

Сообщение о пожаре поступило 21 августа в 12:52 по московскому времени, в 18:53 огонь удалось локализовать. В тушении принимали участие почти 2 тысяч пожарных и 212 единиц техники, в том числе семь вертолетов Ми-8 и самолеты Ил-76 и Бе-200.

В результате пожара погиб мужчина, им оказался инвалид первой группы. По факту смерти СК начал проверку. 58 человек обратились за медицинской помощью, девять из них были госпитализированы.

По решению городской администрации, пострадавшие получат компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Также решается вопрос о компенсациях за потерянное имущество. Этим вопросом занимаются Минфин и Минстрой.

На данный момент жителям примыкающих к зоне ЧС домов разрешили вернуться в свои жилища, началась подача электроэнергии. Пострадавшие от пожара могут забрать уцелевшие вещи.

Согласно данным МЧС, пожар вспыхнул из-за "постороннего источника зажигания". Распространению пожара на большую площадь поспособствовали сильный ветер, засушливая погода и плотная застройка. В регионе действует режим ЧС. Полиция Ростова возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил проверить сообщения местных жителей о "черных риелторах". Местные жители пожаловались администрации города на мошенников, которые незадолго до пожара пытались выкупить дома в районе, где произошла трагедия.

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