Желтый уровень опасности объявлен в Москве в среду из-за грозы

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В предстоящую среду в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают жителей столичного региона о грозе, дожде и усилении ветра. Кроме того, желтый уровень опасности также объявили на территории Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Ярославской областей.

В столице 23 августа объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы, дожди и сильного ветра. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"В ночь на среду ожидается 18-20 градусов и гроза, пройдет кратковременный дождь, при грозе порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов, местами пройдет дождь и град", - говорится в сообщении.

Кроме того, желтый уровень погодной опасности также объявлен на территории Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Ярославской областей.

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