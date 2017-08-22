На Эльбрусе скончался турист из Москвы

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Туристу из Москвы стало плохо в районе скал "Пастухова" на Эльбрусе. Прибывшие на место спасатели констатировали смерть мужчины. В настоящее время специалисты эвакуируют тело туриста для того, чтобы передать его следователям.

Турист из столицы скончался на высоте 4,1 километра в районе скал "Пастухова" на Эльбрусе. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

"Для оказания помощи выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. К сожалению, 55-летний мужчина умер до прибытия специалистов", - говорится в сообщении.

В настоящее время тело мужчины эвакуируют для того, чтобы передать его следователям. Они будут выяснять обстоятельства гибели туриста.

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