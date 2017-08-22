На Украине против Поклонской завели второе уголовное дело

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На Украине возбудили новое уголовное дело против бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской. Ее обвиняют в запрете России "Меджлиса крымско-татарского народа".

Депутат Госдумы Наталья Поклонская стала фигурантом второго уголовного дела на Украине. Как сообщает "Ридус", оно касается запрета в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа".

Первое уголовное дело против Поклонской было возбуждено украинскими следственными органами по обвинению в госизмене в 2016 году.

В апреле 2016 года верховный суд Крыма признал Меджлис крымских татар экстремистской организацией. Ее деятельность теперь запрещена на территории России.