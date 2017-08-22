Роспотребнадзор заявил о появлении у хлеба "картофельной болезни"

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Эксперты Роспотребнадзора обнаружили наличие "картофельной болезни" в сортах российского хлеба. Это означает, что его уже нельзя отдавать животным и использовать в переработку. В некоторых сортах, также, была выявлена повышенная влажность.

В сортах российского хлеба выявлена так называемая "картофельная болезнь". Речь идет о палочке, заражающей зерно, пишет "Русская планета".

Всего сотрудники надзорного ведомства исследовали около 40 тысяч проб хлебобулочных изделий. Их продают более чем в шести тысячах магазинов.

В пробах, взятых на исследование, было выявлено не только наличие "картофельной болезни" хлеба, но и повышенная влажность, непропеченный мякиш и другое.

"Картофельную болезнь" провоцирует почвенный микроб. Это спорообразующая картофельная палочка, которая имеет широкое распространение в природе. Этой палочкой заражается зерно. В процессе помола оно переходит в муку, из муки в тесто, а затем в хлеб.

Хлеб, который заражен этой палочкой, уже нельзя отдавать животным и использовать в переработку. Он может спровоцировать возникновение аллергических реакций и кишечных расстройств.