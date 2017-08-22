На юго-востоке Москвы спасатели поймали гулявшего по парку варана

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На улице Поречная на юго-востоке Москвы спасатели поймали варана, гулявшего по территории парка. Полутораметровую рептилию отправили в центр передержки.

На улице Поречная в районе Марьино поймали гулявшего по парку варана. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На улице Поречная, в парке, по велосипедной дорожке гулял варан длиной 1,5 метра. Животное поймали и везут в центр передержки", - сказал он.

В начале августа спасатели поймали полутораметровую змею в одном из жилых домов на северо-западе Москвы. Рептилия не была ядовитой и не представляла опасности. Ее направили в центр передержки животных.