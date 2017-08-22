Над Черным морем в Сочи бушевал смерч. Видео

Теги: сочи Стихия море

Во вторник утром над Черным морем в Сочи бушевал смерч. Сначала он был мощный, однако затем начал превращаться в тонкую воронку и через пять минут распался. В Сети появилась видеозапись, на которой виден атмосферный вихрь.

Во вторник утром в районе морского порта в Сочи туристы и жители города могли увидеть смерч. Очевидцы выложили в интернет видеозапись, на которой виден атмосферный вихрь.

Как передает Regnum, сначала смерч был мощный, а затем начал превращаться в тонкую воронку. Он "крутился" над Черным морем около пяти минут, после чего распался.

В региональном управлении МЧС отметили, что смерч не представлял опасности для граждан. По их данным, никаких жалоб от людей не поступало. Однако спасатели просят соблюдать меры безопасности и при появлении смерча покинуть пляжи, а также закрыть окна и двери в домах.

Читайте также:

На юго-востоке Москвы спасатели поймали гулявшего по парку варана

Роспотребнадзор заявил о появлении у хлеба "картофельной болезни"

На Украине против Поклонской завели второе уголовное дело

В Москве стартовала акция "Семья помогает семье: готовимся к школе"

На Садовом кольце продолжают менять асфальт