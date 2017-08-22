Пушков призвал лечить "обезумевших борцов с допингом"

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"Обезумевших борцов с допингом" давно пора лечить, считает российский сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал решение CAS увеличить срок дисквалификации норвежской лыжницы Терезы Йохёуг. При этом член Совфеда добавил, что исключения делают только для спортсменов из США.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об увеличении срока дисквалификации олимпийской чемпионки норвежской лыжницы Терезы Йохёуг. По его словам, "обезумевших борцов с допингом давно пора лечить".

Обезумевших борцов с допингом давно пора лечить: из-за крема для губ дисквалифицировали олимп. чемпионку из Норвегии ! Подлинная диктатура. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 августа 2017 г.

"Исключения - лишь для спортсменов из США: им разрешены любые препараты якобы для борьбы со скрытыми от глаза болезнями. Самые больные в мире!" - написал российский сенатор на своей странице в Twitter.

Ранее, 22 августа, CAS вынес решение об ужесточении наказания Йохёуг, чей допинг-тест в октябре 2016 года дал положительный результат на клостебол. Члены команды Йохёуг тогда утверждали, что запрещенное вещество попало в организм спортсменки через защитный бальзам для губ.

После этого норвежская сторона дисквалифицировала лыжницу на 13 месяцев. Однако допинговый комитет Международной федерации лыжного спорта (FIS) решил, что наказание Йохёуг недостаточно строгое. В результате была подана апелляция в CAS. Теперь срок дисквалификации спортсменки увеличен до 18 месяцев, передает РИА Новости. Это лишает ее права принять участие в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

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