Тулеев раскритиковал поведение своих подчиненных во время его болезни

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Глава Кузбасса Аман Тулеев, недавно перенесший тяжелую операцию на позвоночнике, раскритиковал работу своего заместителя и главы совета депутатов из-за того, что они не защитили его от ложных слухов.

Губернатор Кемеровской области выразил недовольство действиями своего заместителя Алексея Зеленина и главы совета депутатов Алексея Синицина во время своей болезни, передает ТАСС.

"За этот период я чего только ни начитался. <...> Что вы молчите? На шефа грязь льется несусветная, вы знаете, что это не так, я этого не заслужил, ну, выступи, скажи. Так нельзя относиться, тем более к первому руководителю", - приводит агентство слова главы Кузбасса.

22 августа 73-летний Тулеев провел первое после операции совещание с подчиненными. Лечение прошло благополучно, однако губернатор пока что находится в коляске. По его словам, необходимо "расхаживаться" и "тренировать дыхалку".

"Откуда буду работать, откуда руководить, вам разницы нет. Сейчас уже все на контроле", - отметил глава Кемеровской области.

Тулеев возглавляет Кемеровскую область уже 20 лет - с 1997 года. С 22 мая губернатор находился в отпуске, который он продлевал два раза. Позже стало известно, что Тулеев перенес тяжелую операцию на позвоночнике в Германии. 4 июля Тулеева перевели в Москву в ЦКБ управделами президента. 12 августа Тулеев вернулся в Кемерово.

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