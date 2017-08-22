КНДР готова нанести удар в ответ на провокации США и Южной Кореи

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КНДР внимательно следит за военными учениями США и Южной Кореи, которые стартовали в понедельник. В посольстве Северной Кореи в Москве заявили, что Пхеньян готов нанести превентивный удар в случае провокаций.

Северная Корея внимательно следит за совместными учениями США и Южной Кореи, и готова нанести упреждающий удар. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на временного поверенного в делах КНДР в России Зин Чжон Хепа.

"Наша армия и наш народ, которым руководит уважаемый товарищ Ким Чен Ын, наблюдают за этими враждебными актами врагов и в любую минуту готовы нанести превентивный удар, если будут провокации", - сказал он.

Совместные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Guardian стартовали в понедельник. Они продлятся 10 дней. В КНДР воспринимают эти маневры как репетицию вооруженного конфликта.