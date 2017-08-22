МЧС предупредило москвичей о жаре 23 августа

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Жара не покинет Москву 23 августа, утверждают в МЧС со ссылкой на Гидрометцентр. В связи с этим там предупредили о возрастании риска возникновения пожаров в некоторых местах столицы.

Пресс-служба МЧС выпустила экстренное предупреждение о жаре, которая местами сохранится в Москве 23 августа. В связи с этим возрастают риски возникновения пожаров.

Ранее российский Гидрометцентр объявил в предстоящую среду в столице желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупредили жителей и гостей Московского региона о грозе, дожде и усилении ветра. Также желтый уровень опасности объявили на территории Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Ярославской областей.

18 августа в центре погоды "Фобос" отметили, что жаркая и солнечная погода сохранится на территории столичного региона до середины текущей недели. Согласно прогнозу синоптиков, 23 августа через Москву и Подмосковье пройдет атмосферный фронт с небольшими дождями. Это приведет к понижению температуры. До конца следующей рабочей недели ожидается плюс 20-23 градуса в дневные часы.